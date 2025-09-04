– Det er fortsatt mulig å se Małgorzata Mirga-Tas’ utstilling “En annen historie” på Henie Onstad Kunstsenter, og den er vel verdt å bruke tid på, forteller kunstrådgiver Nina Sørlie i Kunstkompetanse.

– I store tekstil arbeider laget av “gjenbruksmaterialer” skaper Małgorzata Mirga-Tas (f. 1978) kraftfulle bilder sammen med kvinner fra sitt miljø. Verkene forteller både om kvinnelige helter og mystiske skikkelser, og om deler av historien om undertrykkelsen av romene. Kunstneren har et klart feministisk ståsted og stiller spørsmål ved stereotype og stigmatiserende fremstillinger. Utstillingen er mektig og en fryd for øyet. Małgorzata Mirga-Tas er polsk-romsk og skrev kunsthistorie da hun i 2022 ble den første romen som representerte et land på Venezia-biennalen, Polen, sier kunsthistorikeren.