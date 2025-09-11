Auksjonskjempen Sotheby's: Underskudd på 2,4 milliarder

Sotherby's endte fjoråret med et underskudd før skatt på 248 millioner dollar, tilsvarende 2,4 milliarder kroner, preget av svak etterspørsel og dyre sluttpakker. 

Category iconKunst
Publisert 11. sep.
Article lead
+ mer
lead
DYRE OBJEKTER: Auksjonshuset Sotheby's har solgt mange dyre objekter, som Frida Kahlos «Diego y yo», som gikk for 35 millioner dollar.  Foto: NTB
DYRE OBJEKTER: Auksjonshuset Sotheby's har solgt mange dyre objekter, som Frida Kahlos «Diego y yo», som gikk for 35 millioner dollar.  Foto: NTB
William Bugge
Journalist
Tips meg
Del

Sotherby's har lagt frem årsresultatet for 2024 som viser en mer enn dobling av underskuddet til 248 millioner dollar, skriver Financial Times. Underskuddet før skatt i 2023 var på 106 millioner dollar.

Underskuddet kommer etter stadig fallende etterspørsel fra rike asiatiske kjøpere og politisk uro i USA, skriver avisen. Auksjonssalg av dyr kunst globalt falt med 12 prosent til 57,5 milliarder dollar i fjor, med en nedgang på 39 prosent i auksjonsobjekter som ble solgt for mer enn 10 millioner dollar, ifølge en rapport fra Art Basel og UBS.

Sotheby’s inntekter fra provisjoner og salgsgebyrer falt 18 prosent i løpet av året, fra 994 millioner dollar i 2023 til 813 millioner dollar i 2024.

Tidligere i år rapporterte selskapet i en markedsoppdatering at det totale salget i 2024 falt 23 prosent til 6 milliarder dollar, mens konkurrenten Christie’s hadde et fall på 6 prosent til 5,7 milliarder dollar. 

Dyre sluttpakker

Underskuddet i fjor skal også ha blitt preget av nedbemanninger med dyre sluttpakker. I fjor brukte selskapet 29,2 millioner dollar, mot 11,4 millioner dollar året før, på sluttpakker, til tross for at selskapet bare sa opp 24 ansatte, ifølge Financial Times. 

I august i fjor gikk Abu Dhabis statlige investeringsfond ADQ inn som eier i Sotheby’s som del av en kapitalinnhenting på 1 milliard dollar for å redusere gjeld og finansiere fremtidig vekst.

Regnskapene til Drahis holdingselskap BidFair Luxembourg viser ifølge avisen at ADQ investerte 909 millioner dollar i bytte mot en eierandel på 24 prosent i datterselskapet Sotheby’s Holdings UK, samt tillegg i preferanseaksjer og opsjoner. ADQ gikk også med på å kjøpe ytterligere 75 millioner dollar i aksjer dersom det britiske holdingselskapets justerte EBITDA oversteg 300 millioner dollar i 2024.

Kunst

Informasjon om bruk av AI