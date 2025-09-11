Auksjonskjempen Sotheby's: Underskudd på 2,4 milliarder

Sotherby's har lagt frem årsresultatet for 2024 som viser en mer enn dobling av underskuddet til 248 millioner dollar, skriver Financial Times. Underskuddet før skatt i 2023 var på 106 millioner dollar.

Underskuddet kommer etter stadig fallende etterspørsel fra rike asiatiske kjøpere og politisk uro i USA, skriver avisen. Auksjonssalg av dyr kunst globalt falt med 12 prosent til 57,5 milliarder dollar i fjor, med en nedgang på 39 prosent i auksjonsobjekter som ble solgt for mer enn 10 millioner dollar, ifølge en rapport fra Art Basel og UBS.

Sotheby’s inntekter fra provisjoner og salgsgebyrer falt 18 prosent i løpet av året, fra 994 millioner dollar i 2023 til 813 millioner dollar i 2024.

Tidligere i år rapporterte selskapet i en markedsoppdatering at det totale salget i 2024 falt 23 prosent til 6 milliarder dollar, mens konkurrenten Christie’s hadde et fall på 6 prosent til 5,7 milliarder dollar.

Dyre sluttpakker

Underskuddet i fjor skal også ha blitt preget av nedbemanninger med dyre sluttpakker. I fjor brukte selskapet 29,2 millioner dollar, mot 11,4 millioner dollar året før, på sluttpakker, til tross for at selskapet bare sa opp 24 ansatte, ifølge Financial Times.

I august i fjor gikk Abu Dhabis statlige investeringsfond ADQ inn som eier i Sotheby’s som del av en kapitalinnhenting på 1 milliard dollar for å redusere gjeld og finansiere fremtidig vekst.

Regnskapene til Drahis holdingselskap BidFair Luxembourg viser ifølge avisen at ADQ investerte 909 millioner dollar i bytte mot en eierandel på 24 prosent i datterselskapet Sotheby’s Holdings UK, samt tillegg i preferanseaksjer og opsjoner. ADQ gikk også med på å kjøpe ytterligere 75 millioner dollar i aksjer dersom det britiske holdingselskapets justerte EBITDA oversteg 300 millioner dollar i 2024.