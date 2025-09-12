– I Kunstnerforbundet er det nå tre separatutstillinger. Trekløveret består av Fin Serck-Hansen, Pauliina Pöllanen og Reidar M. Kraugerud, forteller kunstrådgiver Nina Sørlie i Kunstkompetanse.

Hun utdyper:

– Gjennom fotografi skaper Serck-Hanssen et nært møte med mennesker med den sjeldne diagnosen nevrofibromatose. Han utfordrer snevre forestillinger om skjønnhet og normalitet. I Kraugeruds monologbaserte, tre­delte filminstallasjon “Hvor blodet ikke strekker” til møter vi Robespierre, Saint-Just, Mirabeau og Olympe de Gouges – fire sentrale figurer fra den franske revolusjonen. Hvordan ytrer et menneske seg i en krise av historiske dimensjoner når overbevisning, frykt og retorisk kraft blir avgjørende virkemidler? er spørsmål Kraugerud (betimelig) stiller, sier hun.

Pöllänens keramiske relieffer har referanser til både kunsthistorie og finsk folklore, ifølge kunsthistorikeren.

– Utstillingen er kalt “Hard Bounds” og består av en surrealistisk installasjon der leire, form og arkitektur iscenesettes i et konstruert landskap. Pöllänen benytter et abstrakt og tegneserieaktig formspråk. Utstillingene er tre av mange under Oslo Kulturnatt fredag 12. september: Kveldsåpent i flere kulturinstitusjoner, opplyser Sørlie.