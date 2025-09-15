Article lead
lead
Kunstner og samler: Fra åpningen av Frank Brunners utstilling på Solli Brug i august 2025. Her med eiendomsmilliardær Torstein Tvenge, som åpnet utstillingen.  Foto: Privat

Millardær gir sjeldent innblikk: – Jeg vet jo ikke alltid hva som foregår i knotten min

– Han har vært min største samler, sier Frank Brunner om eiendomsmilliardær Torstein Tvenge, som åpnet kunstnerens suksessutstilling i Østfold.

Category iconKunst
Torstein Ingvald Tvenge
Oppdatert 15. sep.Publisert 15. sep.
Lesetid: 4 minutter
Kari Nestaas