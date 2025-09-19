– Det begynner å bli lenge mellom de gangene gallerier parrer samtidskunst med eldre kunst. Nå har Galleri Haaken gjort det med utstillingen Echoes and Currents.

Det forteller kunstrådgiver Nina Sørlie i Kunstkompetanse.

– Få gallerier i Oslo kan få til dette slik Galleri Haaken kan. Galleriet har eksistert en evighet, og noen av oss kan fortsatt huske magister Haaken Christen, som uansett hva man vurderte å kjøpe, hevdet at nettopp det du vurderte var det beste bildet i utstillingen, minnes hun.

Sørlie mener at dagens gallerister Line Obrestad og Fredrik Neergaard ikke ligger tilbake med å gi publikum gode kunstopplevelser i dag.

– Når de nå har satt sammen mange av deres kunstnere fra ulike perioder i Galleri Haakens virketid, er jeg sikker på at alle besøkende får en god opplevelse – på ett eller annet vis. For her inviteres stemmer fra den nære fortiden inn i samtidens rom. På tvers av perioder og generasjonsskiller gir kunstnerne uttrykk for nært beslektede interesser, enten gjennom abstraksjonens vokabular eller naturens uendelige detaljrikdom, sier kunsthistorikeren.