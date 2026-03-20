Denne helgen og neste uke anbefaler kunstrådgiver Nina Sørlie i Kunskompetanse å ta en tur til Skovveien og Riddervolds plass på Frogner.

– Den relativt nyutdannede maleren Karsten Krogh-Hansen (f. 1997) skal vises hos Christian Torp i Skovveien. Utstillingen åpner for publikum 27. mars. Torp er en av flere som nå etablerer seg på Frogner i Oslo, nær nabo til Isca Gallery nå har en utstilling med Martine Poppe (f. 1988), forteller hun.

Martine Poppe har vært stilt ut flere ganger tidligere. Hennes bilder på utstillingen «The Weight of Water» sender tankene hen til 1900-tallet og tradisjonelt norsk landskapsmaleri, men i en pastellfarget, mer moderne drakt, ifølge kunsthistorikeren.

Sørlie har lest seg opp på Krogh-Hansen og refererer til en tekst: «Karsten Krogh-Hansen maler med en «alkymistisk» tilnærming der han blander egen maling av pigmenter, pulverisert stein og hudlim for å utforske repetitive mønstre og hverdagsscener. Bildene hans befinner seg ofte i grenselandet mellom det abstrakte og det gjenkjennelige, med en materialitet som gir dem et nesten skulpturelt og melankolsk preg».

Det er et arbeid av Krogh-Hansen som illustrerer denne saken.

– Husk også å ta turen innom Grafikk Oslo på Riddervolds plass, som på en veldig fin måte arbeider for å hedre og løfte de grafiske teknikkene. Nå møtes Andy Warhol (1928–1987) og Alex Katz (f. 1927) i en utstilling. Det er to kunstnerskap som på hver sin måte har formet det figurative språket i etterkrigstidens kunst, sier hun.