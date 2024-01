Jobbveksten i USA ble sterkere enn ventet

Sysselsettingen utenfor landbruket i USA, non-farm payrolls, økte med 216.000 stillinger i desember, viser den månedlige arbeidsmarkedsrapporten fra amerikanske statistikkmyndigheter. Tallet omtales gjerne som månedens viktigste nøkkeltall. På forhånd lå konsensusestimatene på 170.000, ifølge Trading Economics, som selv hadde estimert 150.000.

I november endte veksten på 199.000 stillinger.

Som en umiddelbar reaksjon på tallene falt futures-indeksene for S&P 500, Dow Jones og Nasdaq Composite alle om lag 0,5 prosent. Sterkere arbeidsmarked kan tyde på at inflasjonen ikke vil falle like fort som ventet.

På forhånd hadde økonomer fra Bloomberg meldt at tallene sannsynligvis ville vise at mange bransjer unngikk å ansette, ettersom sysselsettingsveksten i økende grad konsentreres i en håndfull sektorer, ifølge Bloomberg.

De skrev videre at de ventet en vekst på 140.000 i desember, med jobbvekst hovedsakelig i offentlig sektor, helsevesenet og fritids- og serveringssektoren.

Arbeidsledighetsraten var 3,7 prosent. Lønnsveksten på årsbasis i perioden var 4,1 prosent, mot en ventet lønnsvekst på 3,9 prosent. Sysselsettingsveksten utenfor jordbrukssektoren i november ble samtidig revidert til 173.000, mot tidligere meldte 199.000.