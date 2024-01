Inflasjonsspøkelset skremmer

Til investorenes forferdelse kan en av bærebjelkene bak fjorårets kraftige børsoppgang vise seg å være pill råtten. Mens mange har sett for seg et jevnt fall i konsumprisveksten, kom det fredag flere tegn på at ytterligere «disinflasjon» slettes ikke er gitt.

Det ble kjent at eurosonens årlige konsumprisvekst steg fra 2,4 prosent i november til 2,9 prosent i forrige måned. Nivået var imidlertid 0,1 prosentpoeng lavere enn konsensusestimatet, og dessuten avtok kjerneinflasjonen fra 3,6 til 3,4 prosent.

Også en amerikansk jobbrapport var noe tvetydig. Utenfor landbruket vokste sysselsettingen angivelig med 216.000 i fjorårets siste måned, noe som var 43.000 flere enn i november og 46.000 høyere enn økonomenes medianestimat. Tallene for oktober og november ble imidlertid nedjustert med i alt 71.000, så ser vi på hele fjerde kvartal var den samlede sysselsettingsveksten faktisk 25.000 lavere enn tidligere antatt.

Obligasjonsmarkedet fikk med seg dette, og den tiårige renten var ved firetiden ned med 0,03 prosentpoeng i USA og 0,02 prosentpoeng høyere i Tyskland. Samtidig svekket Stoxx 600 seg med 0,4 prosent, noe som innebærer at den europeiske børsindeksen har tapt høyde i tre av ukens fire handelsdager.

Blant enkeltaksjene utmerket franske Remy Cointreau og Pernod Ricard seg, med kursfall på henholdsvis 10 og 3 prosent. Nedturen skyldtes at Kinas myndigheter har startet en gransking, for å vurdere hvorvidt brennevinsprodusentene selger sine varer billigere enn produksjonskostnadene – en strategi som kalles «dumping». Dersom svaret er ja, risikerer selskapenes kinesiske importører å bli pålagt ekstra tollavgifter. Dette betyr i sin tur høyere priser og redusert etterspørsel.

For Costco, en av USAs største butikkjeder, peker pilene oppover. Omsetningen i desember ble solide 9,9 prosent høyere enn i samme måned året før, mye grunnet knallsterkt nettsalg. Det hjalp at måneden hadde en handelsdag mer enn desember 2022. Aksjen var ved firetiden opp med 2 prosent.