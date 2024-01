– Gjeldsveksten har falt dramatisk det siste året, og var den laveste siden 1995 i forrige undersøkelse, sier han.

– Jeg er spent på om veksten vil falle videre i takt med nye rentehopp, andre forhold som demper privatøkonomien og sideveis utvikling i boligpriser – eller om vi begynner å nærme oss bunnpunktet for gjeldsveksten, legger han til, og påpeker at gjeldsveksten for privatpersoner er lavere enn både inflasjon og lønnsvekst.



Ifølge Knudsen har gjeldsveksten falt på grunn av at både folk og bedrifter er blitt mer forsiktige med investeringer som følge av rentehoppene og økte utgifter.

– Det er naturlig, og er jo hovedårsaken til at Norges Bank har hevet renten. Hittil har ikke bankene selv strammet inn sin kredittpraksis i særlig grad.

Knudsen mener utlånsundersøkelsen forteller svært mye om økonomien, både om tilbudet av penger og om folk og bedrifters mulighet og vilje til å ta opp nye lån, og at det derfor er viktig informasjon for Norges Bank i forkant av rentemøte i slutten av måneden.

Må vente på rentekutt i USA

Den siste store makronyheten til uken blir de amerikanske inflasjonstallene på torsdag ettermiddag. Inflasjonen i USA har vært fallende en stund, og sjeføkonomen tror den vil fortsette nedgangen inn i det nye året.

– Jeg tror den vil fortsette å falle noe fra november – da den var 3,1 for samlet og 4,0 for kjerneinflasjon, sier han og legger til:

– Det spesielle for tiden er at markedet har en mye lavere rentebane enn sentralbankene. Dette gjelder særlig i USA der markedet tror på hele seks til syv rentekutt i år, mens Fed har lagt opp til tre.

Knudsen tror fortsatt det vil ta litt tid før vi få se det første amerikanske rentekuttet, men sier at Fed følger nøye med og hele tiden vurderer hvordan den løpende inflasjonen påvirker deres rentebane.

– Dette inflasjonstallet kan derfor vippe sentralbanken til å fremskynde rentekutt, som det første vestlige landet. Et rentekutt i USA vil være en milepæl som betyr mye for alle økonomer, ikke minst her i Norge, sier Knudsen.



– Motsatt vil et høyere inflasjonstall kunne få betydelige markedsutslag, siden rentemarkedet priser inn rask rentenedgang, legger han til.