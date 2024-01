Fed-topp utelukker ikke flere rentehevinger

Sjefen for Federal Reserve Bank of Dallas, Lorie Logan, sier i helgen at det kan være aktuelt for Fed å gjenoppta rentehevingene kortsiktig, for å hindre at den nylige nedgangen i lange obligasjonsrenter igjen tenner inflasjon, skriver Reuters.

ADVARER: Lorie Logan i Federal Reserve Bank Dallas. Foto: Bloomberg

– Hvis vi ikke opprettholder tilstrekkelig stramme finansielle forhold, er det en risiko for at inflasjonen vil øke igjen og reversere den fremgangen vi har gjort, sier Logan og legger til:

– I lys av lettelsene innen finansielle forhold de siste månedene, bør vi ikke avskrive muligheten for en ny renteøkning ennå.

Fed, med sentralbanksjef Jay Powell i spissen, kjørte på med historisk aggressive rentehevelser for å dempe inflasjonen som nådde en 40-års topp i midten av 2022. Siden juli er renten imidlertid blitt holdt i ro i området 5,25 til 5,5 prosent.

I desember var det flere i Fed som signaliserte at de hadde sett nok fremgang når det gjaldt inflasjon til sannsynligvis å være ferdige med renteøkninger, og at de fremover ville fokusere på rentekutt. Dette førte til at markedene allerede har priset inn flere rentekutt i løpet av 2024.

Nedgang for 10-åringen

Ifølge Logan, som regnes som en hauk i Fed-styret, kan nedgangen i den amerikanske 10-årige statsobligasjonen, fra rundt 5 prosent i midten av oktober til rundt 4 prosent nå, føre til økt etterspørsel som kan reversere fremgangen USA har hatt med inflasjonen, skriver Reuters.

– Restriktive finansielle forhold har spilt en viktig rolle for etterspørselen og har bidratt til å holde inflasjonsforventningene godt forankret, sier Logan, og bemerker at inflasjonen har kommet nærmere Feds mål på 2 prosent, og at arbeidsmarkedet er i ferd med å balansere seg, selv om det fortsatt er stramt.

– Vi kan ikke regne med å opprettholde prisstabilitet hvis vi ikke opprettholder tilstrekkelig restriktive finansielle forhold, legger hun til.