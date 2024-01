Kunstig intelligens (AI) har satt sterke krefter i sving i aksjemarkedet, og nå drar analysesjef for europeisk makro i Goldman Sachs, Peter Oppenheimer, frem AI som en av to hoveddriverne i en ny supersyklus.

– Verdensøkonomien beveger seg helt klart inn i en annerledes supersyklus, sier han til CNBC mandag, og trekker frem avkarbonisering som den andre hoveddriveren.

– Positivt for aksjer

Supersykluser defineres vanligvis som lengre perioder med økonomisk vekst, og følger ofte med stigende BNP, sterk etterspørsel etter varer som gir høyere priser, samt høy sysselsetting.

Oppenheimer, som er aktuell med boken «Any Happy Returns», erkjenner at dagens økonomiske utvikling peker mot lavere finansiell avkastning – men legger overfor kanalen til at AI og avkarbonisering er krefter som kan ha en positiv effekt.

SPÅR SUPERSYKLUS: Peter Oppenheimer i Goldman Sachs. Foto: LinkedIn

– AI er fremdeles i en tidlig fase, men når det i økende grad brukes som basis for nye produkter og tjenester, kan det gi en positiv effekt for aksjer. (...) Det andre er at vi ennå ikke har sett – og jeg tror vi er relativt sikre på at vi vil se, en produktivitetsforbedring som følge av AI-bruk som kan være positivt for vekst og selvsagt marginer, fortsetter Oppenheimer.

Historisk parallell

Selv om AI og avkarbonisering er relativt nye konsepter, klarer analysesjefen å trekke historiske paralleller.

– På grunn av dette enorme dobbelsjokket vi trolig vil se, et positivt sjokk av teknologisk innovasjon i veldig raskt tempo sammen med en restrukturering av økonomier på veien mot avkarbonisering, tror jeg det er en periode lik den vi så mot slutten av 1800-tallet, sier han til CNBC.

Denne historiske perioden var preget av utvikling innen infrastruktur og teknologi som drev modernisering, industrialisering og betydelig oppgang i produktiviteten.