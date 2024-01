Positivt overrasket over inflasjonsmålinger

Presidenten for Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic, sa i en tale at inflasjonen har falt mer enn han hadde forventet og er i dag på vei mot Feds mål på 2 prosent. Han mener likevel at det er for tidlig å erklære seier, ifølge Bloomberg.

Bostic viste til inflasjonsmålinger over tre og seks måneder. Samtidig understreket han at arbeidsledighetsgraden har vært lavere enn mange hadde forventet, og lønnsveksten overstiger inflasjonstakten. Dette gir forbrukerne økt kjøpekraft, noe som Bostic tror vil vedvare.

Han uttalte at de nå er i en sterk posisjon og antydet muligheten for at Federal Reserve kan opprettholde en restriktiv pengepolitikk. Bostic gjentok også forventningen om to rentekutt i løpet av inneværende år, begge i andre halvdel.