ESB-topp forventer inflasjonsvekst når strømstøtten kuttes

I en tale på Spain Investors Day i Madrid advarer visepresident Luis de Guindos i Den europeiske sentralbanken at eurosonen vil få en økonomisk nedtur i fjerde kvartal, men at den ikke er sterk nok til å hindre en forbigående økning i inflasjonen.

– Myke indikatorer peker også på en økonomisk kontraksjon i desember, som bekrefter muligheten for en teknisk resesjon i andre halvdel av 2023 og svake utsikter på kort sikt, sier de Guindos og legger til at nedturen virker å være «bredt basert».



– Den raske farten i desinflasjonen som vi observerte i 2023, forventes å avta i 2024, og midlertidig stoppe i begynnelsen av året, sier han og påpeker at når kompenserende tiltak for energi utløper kan dette føre til en midlertidig inflasjonsvekst.

Vil styrke produksjonskapasiteten

ESB-toppen mener at strukturelle reformer og investeringer for å styrke eurosonens produksjonskapasitet kan bidra til å redusere prispresset på mellomlang sikt, og i den forbindelse sier han seg fornøyd med innføringen av EUs økonomiske rammeverk som kom på plass for et par uker siden.

– Den er et kraftig signal til markedene, da den reduserer usikkerheten om fiskalreglene i EU. Det reformerte rammeverket vil bidra til å finne en balanse mellom bærekraftige offentlige finanser og tilstrekkelig gjeldsreduksjon på den ene siden, og rom for reformer og investeringer på den andre, samtidig som den støtter motkonjunkturpolitikk, sier han og legger til:

– Å oppnå denne balansen viste seg å være mindre rett frem enn vi kanskje hadde håpet. Det er nå avgjørende at den nye fiskale rammeverket blir implementert på riktig måte og uten forsinkelser.