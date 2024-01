Tall fra amerikanske myndigheter viser torsdag at konsumprisindeksen i USA, eksklusive mat- og energipriser (kjerneinflasjonen), steg 0,3 prosent fra november til desember. På årsbasis steg kjerneinflasjonen 3,9 prosent.

For sammenligning var kjerneinflasjonen på måneds- og årsbasis henholdsvis 0,3 og 4,0 prosent i november. På forhånd pekte konsensus ifølge Trading Economics mot 0,3 prosent kjerneinflasjon på månedsbasis, uendret fra november. Årsveksten var ventet ned fra 4 til 3,8 prosent.

Konsumprisene steg 0,3 på månedsbasis og 3,4 på årsbasis. I november steg konsumprisene med henholdsvis 0,1 og 3,1 prosent på måneds- og årsbasis. Markedet ventet på forhånd en svak økning til 0,2 prosent på månedsbasis og 3,2 prosent på årsbasis.

Prisen på boliger bidro til mer enn to tredjedeler av økningen i kjerneinflasjonen. The Shelter Index viser en nedgang i priser på årsbasis, fra 6,5 til 6,2 prosent sammenlignet med november. Samtidig økte kostnadene svakt på månedsbasis, fra 0,5 til 0,4 prosent.



Sentralbankeksperter forventer ifølge CNBC at boligkostnadene vil avta gjennom året.

– Reduserer sjansene for rentekutt

TROR IKKE PÅ RENTEKUTT: Sjefsøkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank SR-Bank. Foto: SpareBank 1 SR Bank

Sjefsøkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank tror dette reduserer sjansen for rentekutt ved neste møte.

– Dette er litt høyere enn markedet forventet, både for samlet og for kjerneinflasjon. Det reduserer sjansene for rentekutt allerede i mars. Jeg tror nå vi må vente til mai med første rentekutt i USA, sier han, og legger til:

– Men husk at det er to inflasjonstall til før mars-rentemøtet og alt kan fortsatt skje.

Ifølge Bloomberg venter markedet hele tre rentekutt i 2024.