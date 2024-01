– På tide med euro-tilknytning

Verden må oppfattes som urettferdig av ekspertene i sentralbanken. I dag har vi en klart positiv renteforskjell til euroen, uten at krona styrker seg nevneverdig. Nesten som om vi var et u-land. Selv om det ikke var noen gode innenlandske argumenter for å sette opp renta i desember, følte trolig sentralbanksjefen at renta måtte opp for i hvert fall å prøve å styrke krona vår.

Skrekkscenariet må være at lønnsoppgjørene i år gir skyhøye tillegg som følge av fjorårets fall i kronekursen, med nye rentehopp til høsten der sentralbankens redningsmenn febrilsk forsøker å få inflasjonen ned. Kanskje de dyre lønnsoppgjørene kommer rett før en kollaps i oljeprisene, som drar krona ned uansett hvor mye renta settes opp? Et ikke helt utenkelig scenario.

Økonomisk politikk? Insha’Allah!

Inflasjonsmålet må uansett endres. Rentehopp demper prisveksten, blant annet ved at mange ellers sunne bedrifter nå går i vifta. Avsetningsvansker gir i vinter opphørssalg på kjøpesentrene, oppsigelser og lavere anbudspriser fra entreprenører. Hurra!

Det er bare å glede seg, for nå blir det snart også her hjemme «vanlig folks tur» til å kjenne på de makroøkonomiske virkningene av systematisk boligmangel.

Men grusingen av boligbyggingen i dag, i en situasjon med sterk befolkningsvekst, er dømt til å gi oss skyhøy vekst i leieprisene for boliger i årene fremover. Da husleier er den største enkeltkomponenten i konsumprisindeksen, blir det vanskeligere å nå inflasjonsmålet jo mer husleieveksten tiltar i styrke. Og når husleieveksten blir to-sifret, må alle andre priser fryses hvis vi skal være i nærheten av inflasjonsmålet på 2 prosent. Det er bare å glede seg, for nå blir det snart også her hjemme «vanlig folks tur» til å kjenne på de makroøkonomiske virkningene av systematisk boligmangel.

Selvstendig rentesetting?

Hvis det å devaluere er som «å pisse i buksa» må vår rentepolitikk nå kunne kalles «å fise i skjørtet». Noe som i sin tur leder til spørsmålet: Hvis det hverken er klokt å devaluere eller heve renta med knusende effekt på boligbyggerne, hva skal vi da med en selvstendig rentesetting?

Jeg skal ikke kritisere noen av de briljante økonomene i Norges Bank, NHO eller Finansdepartement. Det har seg kanskje bare slik at tiden er forbi for små sentralbanker i Europa som prøver å sette renta etter veksten i landets konsumprisindeks?

En overgang til euro-tilknytning vil i så fall også kunne gi direkte bidrag til lavere prisvekst.

Der jeg nå i dyrtiden vandrer rundt i butikkhyllene, tenker jeg også på at noe av markedsmakten til alle matvaregrossister også kanskje blir mindre hvis kronekursen ble låst til euro. Volatilitet i kronekursen er en handelsbarriere. En overgang til euro-tilknytning vil i så fall også kunne gi direkte bidrag til lavere prisvekst. Næringsministeren er inne på noe når han hevder at det norske dagligvaremarkedet er attraktivt for utenlandske handelsgiganter.

Vi får se om vi merker noe til det, når og hvis den tid måtte komme da vi legger det særnorske rentevåpenet på hylla for godt.