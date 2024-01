Cleveland Fed-sjef Loretta Mester mener Federal Reserve har mer jobb å gjøre etter at inflasjonsrapporten fra USA kom inn sterkere enn ventet torsdag. Hun er skeptisk til et rentekutt i mars.

– Jeg tror et mars-kutt er for tidlig ifølge mine anslag fordi jeg tror vi trenger å se flere bevis, uttalte hun til Bloomberg torsdag, og slo fast at en restriktiv pengepolitikk må opprettholdes.

Torsdagens inflasjonstall skuffet tilhengerne av raske rentekutt. Konsumprisene steg hele 0,3 prosent i desember, mot ventet 0,2 prosent, og trakk inflasjonen opp til 3,4 prosent på årsbasis. Kjerneinflasjonen steg 0,3 prosent, slik at den på årsbasis falt bare et tidels prosentpoeng til 3,9 prosent.

Er ikke overbevist ennå

– Tallene styrker min tro på at gjeldende pengepolitikk er godt posisjonert for å vurdere kommende tall på inflasjon og sysselsetting. Selvfølgelig vil vi ikke at fremgangen i å ta ned inflasjonen skal stoppe opp, men jeg tror ikke denne rapporten antyder at det skjer, fortsatte hun overfor nyhetsbyrået.

Senere torsdag gjentok Richmond Fed-sjef Thomas Barkin at fortsatt ser etter flere beviser på at inflasjonen er på vei mot sentralbankens inflasjonsmål, og bemerker at torsdagens rapport var «omtrent som ventet.»

– Det jeg ser etter er en overbevisning om at inflasjonen er på vei tilbake mot målet, sa han til pressen etter et arrangement i Richmond torsdag, men ville ifølge Bloomberg ikke komme med en forhåndsvurdering av rentebeslutningen i mars.

– Liker ikke å binde meg

Chicago Fed-sjef Austan Goolsbee er enig i at et rentekutt i mars blir for tidlig.

– Jeg tror fortsatt at den viktigste bestemmende faktoren for når og hvor mye rentene bør kuttes vil drives av på hva som skjer med inflasjonstallene og om vi treffer på mandatet. Jeg liker ikke å binde meg når vi har uker og måneder med tall som skal komme. Vi tar ikke beslutninger om mars, juni og hva som helst i januar, sa han til Reuters torsdag.

Sentralbankens holdt på forrige møte styringsrenten uendret på 5,25-5,50 prosent, der den har vært siden juli i fjor. Samtidig signaliserte Fed tre rentekutt i løpet av året. Ifølge CME Fedwatch priser markedet nå inn 65 prosents sannsynlighet for et rentekutt i mars.