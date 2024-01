Det forventes å komme en markant økning i konkurser blant tyske selskaper i 2024 sammenlignet med 2023, skriver Financial Times.

Mange selskaper, kalt «zombie-selskaper», har overlevd pandemien takket være betydelig støtte fra staten og en midlertidig suspensjon av konkursplikten.

Men nå står disse selskapene overfor en kollaps, ettersom høye renter, økonomisk stagnasjon, stigende lønninger og høye energipriser legger press på selskapene. I tillegg er pandemistøtten i ferd med å avsluttes.

Sliter med å tilbakebetale

Dette har gjort at det er ventet en økning i antall konkurser på mellom 10 og 30 prosent i 2024 for selskaper med en årlig omsetning over 10 millioner euro, og det er ventet at det vil overstige nivåene fra før pandemien.

Blant selskapene som allerede har meldt oppbud i år blant annet varehuskjeden Galeria Karstadt Kaufhof og veskeprodusenten Bree i Hamburg, som har blant annet kansler Olaf Scholz på kundelisten.

Steffen Müller, sjefen for konkursforskning ved Halle Institute for Economic Research, påpeker at antall konkurser siden i sommer har økt mer enn gjennomsnittet var under pandemien, og at det i desember nådde sitt høyeste antall på syv år. Han sier videre at han forventer at konkurstallene il fortsette å stige i de kommende månedene.

– Myndighetene ga mye hjelp til selskaper som hadde lav produktivitet før pandemien. Det forlenget livet deres. Men nå må de tilbakebetale hjelpen, og mange sliter med å gjøre det, sier Müller.

Opp 24 prosent i 2023

Tall som ble publisert i forrige uke viste at antallet selskaper som meldte oppbud hadde økt med over 24 prosent i de 10 månedene til oktober, sammenlignet med samme periode i 2022.

Ifølge FT bagatelliserer derimot det tyske finansdepartementet konkursene med å hevde at antall konkurser ikke er på en merkbart høyt nivå sammenlignet med perioden før pandemien. Til tross for at antall konkurser i 2023 var høyere enn gjennomsnittet mellom 2016 og 2019, og det er ventet å øke ytterligere i 2024.