Kan gi ny fart i inflasjonen

Mens flere gleder seg over fallende inflasjon og utsikter for rentekutt, står den amerikanske økonomien overfor en noe uvented ny stimuli.

I kongressen forhandles det nå om hvorvidt man skal fornye tidligere skattekutt til bedrifter samt barnetrygd. Går det igjennom er det snakk om skattelettelser for 70 milliarder dollar, ifølge Bloomberg.

Bloomberg skriver videre at om pakken blir vedtatt, vil den fungere som et tveegget sverd for økonomien som i utgangspunktet styrer mot en myk landing.

Ekstra likviditet vil i utgangspunktet kunne bidra til økt forbruk, men det er også en risiko for at det på nytt øker inflasjonspresset. Det vil i så fall gjøre Federal Reserves oppgave med å senke rentene mer komplisert, advarer økonomer.

Inflasjonstallene for desember viser at inflasjonen i USA tok seg opp mot slutten av fjoråret. Konsumprisindeksen steg med 3,4 prosent år-over-år i desember – det meste på tre måneder.

Mickey Levy ved Hoover Institution, har uttalt at skattelettelsene vil bidra til mer fart i en økonomi som allerede vokser raskere enn estimatene.

«Det er allerede betydelig finanspolitisk stimulans som driver opp økonomisk aktivitet», sier han.

Ifølge analytikerne vil virkningen avhenge av hvordan skattelettelsene blir strukturert. I utgangspunktet vil forslaget forlenge skattekuttene til og med 2025.

Dersom man blir enige vil husholdningene kjenne effektene allerede i mars, sier Marc Goldwein, senior politisk direktør i Committee for a Responsible Federal Budget. Han advarer om at forslaget vil gjøre lite for å insentivere til nye investeringer.