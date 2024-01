2024 kan passere uten et eneste rentekutt fra Den europeiske sentralbanken (ESB). Advarselen kommer fra Østerrikes sentralbanksjef og medlem av ESBs renteråd, Robert Holzmann.

– Eurosonens økonomi har skuffet i det siste, og offisielle prognoser vil sannsynligvis vise seg for optimistiske når tallene for fjerde kvartal blir offentliggjort, sa han i et intervju med Bloomberg på sidelinjen av World Economic Forum i Davos.

Holzmann påpeker videre at geopolitiske konflikter kan true forsyningskjeder og energimarkeder, og holde et prispress ESB ikke kan overse.

– Den geopolitiske trusselen har økt grunnet det vi har sett av Houthi-aktivitet til nå. Jeg tror ikke dette er slutten, men det kan være starten på noe mye større som vil påvirke Suezkanalen og øke prisene der. Vi bør ikke være sikre på et eneste rentekutt i 2024, fortsatte den østerrikske sentralbanksjefen.

Gjentok Lagarde-poeng

Holzmann gjentok et poeng tidligere fremsatt av sentralbanksjef Christine Lagarde og sjeføkonom Philip Lane; at det er «altfor tidlig» å diskutere rentekutt. Det samme ga Tysklands sentralbanksjef Joachim Nagel, uttrykk for i et intervju med Bloombergs TV-kanal tidligere mandag.

– Kanskje vi kan vente til sommerferien eller noe, men jeg vil ikke spekulere. Det vil avhengige av makrotall. Jeg synes det er for tidlig å snakke om kutt, uttalte han.

Retorikken fra ESB-toppene står i kontrast til forventningene hos analytikerne, som ifølge en Bloomberg-rundspørring ser for seg fire kutt i styringsrenten i løpet av 2024. Prognosen peker mot et første kutt i juni, før ESB skal følge opp i september, oktober og desember og sende ESBs innskuddsrente til 3,0 prosent.

Rentemarkedet priser på sin side inn litt over ett rentekutt innen april, og totalt seks kutt i løpet av året.