Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge falt med 0,2 prosent fra oktober til november. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Etter to måneder med noe vekst ble det en liten nedgang i november, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet, Pål Sletten.

En nedgang i elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning, og i fiske og fangst utgjorde de største bidragene til fallet i BNP Fastlands-Norge i november, ifølge statistikkmyndighetene. Holdes elektrisitetsnæringen og fisket utenom, ville det vært en vekst i fastlandsøkonomien på 0,1 prosent.

– Det er næringer hvor aktiviteten svinger mye, forklarer Sletten.

SSB understreker at månedstallene kan svinge en del, og at den rullerende tremånedersveksten dermed kan gi et bedre inntrykk i utviklingen. Fra juni-august til september-november vokste BNP med 0,1 prosent.

Høyt varekonsum

Husholdningenes konsum utviklet seg flatt i november, til tross for høy vekst i varekonsumet, opplyser SSB. På grunn av Black Friday og Black Week har november blitt en vekstmåned for varekonsumet.

– Nordmenn har strammet inn budsjettene og redusert varekonsumet gjennom 2023, men i likhet med tidligere år økte varekjøpene i november. Det tyder på at november har blitt en stadig viktigere måned for julehandel i Norge, sier Sletten.

– Rimelig flatt

På forhånd hadde konsensus ventet et BNP-fall på 0,2 prosent.

Norges Bank og Handelsbanken Capital Markets hadde på forhånd ventet et litt større fall på 0,3 prosent. Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken understreker at månedstallene er volatile.

«Ser vi gjennom de månedlige svingningene, er aktivitetsbildet fortsatt rimelig flatt. Som er i tråd med signalene blant kontaktbedriftene i Norges Banks regionale nettverk», skriver Hov i dagens morgenrapport.

«For øvrig har ikke BNP-tallene i dag nevneverdig ny betydning for renteutsiktene fremover, ettersom tendensen er godt i tråd med Norges Banks antagelser», legger han til.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank mener rentehoppene har vært med på å bremse Black Friday-måneden november.

– Før rentemøtet i neste uke er dette tall som forteller Norges Bank at rentevåpenet har fungert, og at fallet ikke er så stort at det gir grunn til bekymring, sier han.