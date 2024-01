Stemningen blant tyske investorer har tatt seg ytterligere opp nå i januar, løftet av renteoptimisme, viser ferske tall fra det tyske ZEW-instituttet.

Med en oppgang til 15,2 poeng har instituttets fremtidsindeks steget i seks måneder på rad. Januar er dessuten tredje strake måned der indeksen er i positivt terreng, etter å ha vært nede i minus 14,7 poeng i fjor sommer.

Etter en måling på pluss 12,8 poeng i desember, var det imidlertid ventet en nedgang nå til 12,0 poeng, ifølge Trading Economics.

ZEW-indeksen for nåværende forhold derimot, er helt nede på minus 77,3 poeng, forsiktig ned fra desember-målingen på minus 77,1. Konsensus, ifølge Trading Economics, lå på minus 77,0.

Flere venter rentekutt

«De økonomiske forventningene for Tyskland har forbedret seg igjen. Dette er fordi flere enn halvparten av respondentene nå antar at ESB vil kutte renten i første halvdel av året,» kommenterer ZEW-president Achim Wambach.

Han mener dessuten å se tydeligere skifter i forventningene for den amerikanske styringsrenten, og peker på at mer enn to tredjedeler av respondentene spår rentekutt fra Federal Reserve de neste seks månedene.

«Økningen i inflasjonen i Tyskland og eurosonen i desember har følgelig ingen innvirkning på respondentenes pengepolitiske forventninger,» sier Wambach.



Etter fem måneder med fall, gikk inflasjonen i Tyskland opp igjen til 3,7 prosent i desember, fra 3,2 prosent måneden før. I eurosonen økte konsumprisveksten til 2,9 prosent i desember. I november hadde den falt til 2,4 prosent, det laveste på mer enn to år.

ZEW-instituttets indeks for investorenes syn på eurosoneøkonomien viser en liten nedgang på 0,3 poeng til 22,7 i januar, mens forventningen lå på 21,9. Indeksen for nåværende forhold tok seg opp 3,4 poeng til minus 59,3.

ZEW-instituttet setter sammen sine indekser basert på svar fra rundt 300 økonomer og analytikere om deres syn på blant annet økonomi, inflasjon, renter, aksjemarkeder, valuta og oljepris nå og de kommende seks månedene. Positive indekser tilsier at et flertall av respondentene venter bedring, negative indekser antyder tilbakegang.