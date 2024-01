Markedet priser inn seks rentekutt fra Federal Reserve i år, men vil ikke komme i nærheten av å levere disse, spår Harvard-professor Kenneth Rogoff.

– Det er en fjern drøm dersom vi får en myk landing, det kommer ikke til å skje. Vi får to eller tre, uttaler den tidligere sjeføkonomen i Det internasjonale pengefondet (IMF) til Bloomberg under World Economic Forum i Davos.

– Hvis vi får en dyp resesjon, og det kan absolutt skje – jeg vet ikke hvordan, men sjansen er 25 prosent, vil renten bli senket mye. Ikke seks ganger, de kan senke den 15 ganger, la han til.

– Vi er i en kald krig II

Rogoff går dermed mot sin tidligere arbeidsgiver, etter at IMF-representanter tidligere torsdag understreket at verdensøkonomien vil unngå en dyp nedtur i år.

– Dette ser ut til å være konsensus i Davos, men for det brede USA vil jeg si at 2024 ikke vil bli like bra som 2023 – som var overraskende bra. Men det kommer ikke til å bli dårlig, inflasjonen vil falle, fortsetter han overfor nyhetsbyrået.

Dagens geopolitiske situasjon har professoren ifølge Bloomberg aldri sett maken til.

– Vi er i en kald krig II, som kan bli enda mer intens enn den har vært. Det er veldig destabiliserende – tenk på hvordan 1970-tallet var. (...) Vi kan få et godt år, men det henger virkelig over hodene våre, sier Rogoff.