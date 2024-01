Inflasjonen i Storbritannia høyere enn ventet

Inflasjonen i Storbritannia var på 4 prosent på årsbasis i desember. Det er en oppgang på 0,1 prosentpoeng fra november, da inflasjonen var på 3,9 prosent.

De faktiske desembertallene er 0,2 prosentpoeng høyere enn konsensus på forhånd, som var på 3,8 prosent, ifølge Trading Economics.

På månedsbasis var det en oppgang på 0,4 prosent i inflasjonen fra november til desember. Det er en oppgang fra nedgangen på minus 0,2 prosent mellom oktober og november.

Kjerneinflasjonen var på 5,1 prosent på årsbasis, 0,2 prosent prosentpoeng over konsensusen om 4,9 prosent. Den steg 0,6 prosent fra november til desember, mot en forventet nedgang på minus 0,6 prosent.

Bank of England har en styringsrente på 5,25 prosent, og markedet har spekulert i hvorvidt den kuttes i mai. På forhånd av inflasjonstallene var priset markedet inn over 80 prosent sannsynlighet for rentekutt i mai.

Etter de høye inflasjonstallene falt markedsprisingen til 58 prosent.

Bank of Englands neste rentemøte er 1. februar.