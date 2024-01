Lagarde tror første rentekutt kommer i sommer

I et intervju med Bloomberg onsdag sa den vanligvis kalkulerte sjefen i Den europeiske sentralbanken (ESB), Christine Lagarde, at det er sannsynlig at ESBs første rentekutt vil komme til sommeren. Det ga en knekk for de som hadde håpet på et kutt allerede i mars.

Flere av ESBs sentralbanksjefer har i en periode snakket om mulighetene for rentekutt, men det vil sannsynligvis la vente på seg. Andre har lansert ideen om ingen ESB-kutt i løpet av 2024.

ESB har to planlagte rentemøter i løpet av sommermånedene – den 6. juni og 18. juli. Lagarde spesifiserte ikke hvilket møte hun siktet til.

Grunnen er at datagrunnlaget om lønnsutviklingen fortsatt er for tynt til å kunne lage prognoser på hvorvidt inflasjonen i eurosonen vil fortsette å falle. Lagarde sa at lønnsveksten nå tar igjen inflasjonen, og at ESB venter på data om hvorvidt det vil presse opp prisene igjen.

Lagarde sa at hun forventer å ha mer utfyllende data mot slutten av våren.

På spørsmål om hvordan hun forholder seg til de øvrige medlemmene av ESBs renteråds uttalelser sier hun at de er i sin fulle rett til å kommentere rentene.

– Hver av dem har sitt eget syn på saken. Det respekterer jeg fullt og helt. Vi tar beslutningene våre basert på data, og de ulike sentralbanksjefene har data fra sine egne land. Mellom landene i eurosonen varierer inflasjonen, og det er deres jobb å si "det er sannsynlig at", sa Lagarde til Bloomberg ved World Economic Forum i Davos.

– Jeg tror også det er sannsynlig med et rentekutt, men jeg må være tilbakeholden fordi vi er datadrevne. Det er fortsatt usikkerhet om utviklingen, og noen indikatorer er ikke forankret på nivåene vi vil ha de på.

Tror toppen er nådd

– Jeg er sikker på at så lenge det ikke kommer et nytt stort sjokk i økonomien, har vi nådd en rentetopp. Vi må fortsatt være restriktive (i pengepolitikken red.anm.) helt til vi er sikre på at inflasjonen vil være på to prosent på mellomlang sikt, sa Lagarde, og fortsetter:

– Jeg vet at noen mener vi tar en risiko med å være for restriktive, men jeg tror risikoen ville vært verre om vi lettet opp, for så å stramme til igjen. Da vil vi ha kastet bort innsatsen alle har lagt ned i løpet av de siste 15 månedene.



Lagarde trekker frem at kredibiliteten til ESB er viktig.

– Når vi sier at "vi skal nå to prosent inflasjon på mellomlang sikt, og det vil skje" er det viktig at folk tror på det.

I etterkant av Lagardes kommentarer, falt den tyske DAX 30-indeksen rundt 1 prosent onsdag. Den franske CAC 40 falt 1,3 prosent, mens STOXX 600-indeksen var ned 1,3 prosent. Britiske FTSE 100 falt 1,7 prosent.