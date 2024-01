Både ESB og Fed vil fortsette å gjøre det de kan for å presse rentemarkedet til ikke lenger å prise inn mulige rentekutt så tidlig som i mars eller i hvert fall i april.

Onsdag tok ESB-president Christine Lagarde endelig bladet fra munnen, og varslet at et rentekutt kan komme «til sommeren». Det er vesentlig mer presist enn budskapet hittil, om at ESB først måtte se hvordan lønnsveksten blir utover året før noe rentekutt kunne vurderes. Men «til sommeren» betyr også «ikke i mars». Det er de fleste analytikere enige om, selv om markedsprisingen inntil nylig viste sannsynlighetsovervekt for et slikt kutt.

– Vil argumentere

«Vi venter ingen endring i pengepolitikken ved det kommende rentemøtet 25. januar», skriver seniorøkonom Ingvild Borgen i DNB Markets i en markedskommentar.

«Vi venter derimot at Lagarde vil forsette å argumentere mot den gjeldende markedsprisingen, som tilsier at ESB starter med rentekutt i april», fortsetter hun.

I rentemarkedet prises et rentekutt i april til 80 prosent sannsynlig, og markedet har de siste tre månedene hatt et kutt i mars eller april priset inn.

– Dette hjelper ikke

Borgen tror ESB er misfornøyd med en slik markedsprising, ettersom lave markedsrenter kan gjøre det vanskeligere for ESB å nå inflasjonsmålet på 2,0 prosent.

«Dette hjelper ikke i vår kamp mot inflasjonen», sa Lagarde i et Bloomberg-intervju tidligere i uken.

I samme intervju medgikk altså Lagarde at hun vurderte et rentekutt i sommer som «sannsynlig».

Dette åpner for at Lagarde ved det kommende rentemøtet ikke lenger avfeier alle spørsmål om rentekutt, slik hun har gjort ved de foregående rentemøtene. Borgen venter likevel at Lagarde vil fortsette å understreke at data avgjør når rentekutt kan komme.

Utover våren vil trolig ESB få negative inflasjonsoverraskelser, tror Giada Giani, Europa-økonom i Citi.

Dette skyldes ikke situasjonen i Rødehavet, men at europeiske regjeringer faser ut støtteordninger som ble brukt for å dempe energiprissjokket etter Russlands angrep på Ukraina.

Citi tror likevel at inflasjonen vil synke under 2 prosent i løpet av sommeren.

Waller modererte seg

På samme måte som rentemarkedet nå priser bare rundt 20 prosent sannsynlighet for et ESB-kutt i mars, har rentemarkedet de siste ukene mistet troen på et Fed-kutt. Onsdagens uventet sterke detaljhandelstall ga klare utslag opp i amerikanske langrenter. Nå priser markedet inn rundt 50 prosent sannsynlighet for et slikt kutt.

En viktig grunn til den økte prisingen i rentemarkedet er at Feds Christopher Waller har moderert sitt varsel om sannsynlige rentekutt fra desember. Denne uken sa Waller at det går mot tre kutt fra Fed i år, men at disse vil komme gradvis og forsiktig og at det på ingen måte haster med kutt.

Feds neste rentemøte er 30. og 31. januar.