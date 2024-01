Med et såkalt «gullbelagt» rentescenario, mener FED-medlem og president for Atlantas sentralbank, Raphael Bostic, at inflasjonen demper seg samtidig som det foregår solid vekst og sunn sysselsetting i den amerikanske økonomien. Med andre ord en myk landing.

Bostic tror dette scenarioet er mer sannsynlig enn det mange andre FED-medlemmer hadde forventet.

– Ettersom jeg baserer meg på data, har jeg inkorporert den uventede fremgangen i inflasjonen og den økonomiske aktiviteten i mine utsikter, og har derfor fremskyndet mitt tidligere prosjekterte tidspunkt for å kutte i rentene, sa han til businessledere i Atlanta torsdag, skriver CNBC.

Bostic sier at han tidligere prosjekterte med at den amerikanske sentralbanken først i fjerde kvartal skal begynne å kutte i rentene. Nå er utsiktene prosjektert til allerede i tredje kvartal.

Merknadene til FED-tjenestemannen gir en mulig tidslinje for første rentekutt, men understreker også de forskjellige utsiktene de ulike medlemmene i FED har på når første rentekutt skal komme.

Priser inn seks rentekutt

Gjeldende prising i markedet sier at sentralbanken allerede i mars skal begynne å kutte, ifølge CME Groups FedWatch-måling. De siste dagene har forventningene til et rentekutt på et kvart poeng i mars riktignok sunket, men indikerte fortsatt torsdag morgen en 57 prosent sannsynlighet.

Prisingen indikerer videre totalt seks rentekutt i år.

Botic understrekte derimot at han ikke ønsker å kutte noe tidligere enn i tredje kvartal, noe som betyr et rentekutt tidligst i juli.

En rekke faktorer kan likevel endre på utsiktene sier Bostic, som ramset opp geopolitiske spenninger og konflikter, budsjettoverskridelser i Washington og det kommende presidentvalget i USA.

– I et så uforutsigbart miljø ville det være uklokt å låse fast en ettertrykkelig tilnærming til pengepolitikken, sa Bostic.

– Derfor mener jeg at vi bør så hvordan ulike hendelser utvikler seg før vi begynner prosessen med å normalisere politikken.