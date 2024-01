LYST 2024: Erik Musts (t.v.) forvaltningsselskap, Fondsfinans, tror på videre opptur på Oslo Børs i år, med en oppgang på mellom 5 til 15 prosent. Must ble i 2023 kåret til Norges 23. rikeste person av Kapital, her sammen med styreleder og konsernsjef i Borregaard, Per A. Sørlie. Foto: Iván Kverme