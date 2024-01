ESB-ansatte mener Lagarde gjør en dårlig jobb

Ansatte i Den europeiske sentralbanken mener Christine Lagarde gjør en dårlig jobb som president, viser en undersøkelse utført av personalets fagforeningen, skriver Financial Times.

Sammenlignet med tidligere undersøkelser, står resultatene i sterk kontrast til de høye vurderingene som ble gitt til hennes forgjengere Mario Draghi og Jean-Claude Trichet.

Dårligere enn Draghi og Trichet

Litt over halvparten av 1.159 respondentene mente at Lagardes prestasjoner var «dårlig» eller «svært dårlig». For Draghi var de samme tallene under 9 prosent, mens hos Trichet var det 14,5 prosent som sa det samme.

Undersøkelsene om de to tidligere ESB-presidentene ble imidlertid gjort ved slutten av deres perioder, mens Lagarde så vidt er over halvveis i hennes åtteårige periode.

Ifølge fagforeningen Ipso antyder at Lagarde blir mer utsatt for kritikk ettersom hennes eksterne aktiviteter tydeligvis er mer fokusert på saker som ikke er relatert til ESBs kjernevirksomhet. Fagforeningen mener ESB-presidenten for ofte beveger seg inn i politikken.

Nesten 60 prosent av de som svarte på undersøkelsen sa at de hadde lav eller ingen tillit til Lagarde og den utøvende komiteen, noe som var opp fra litt over 40 prosent for et år siden.

I tillegg er også Lagarde også den første ESB-presidenten som ikke er utdannet økonom, og på den måten får ikke den samme teknokratiske posisjonen som de to foregående presidentene hadde innenfor pengepolitiske temaer.

– Feilaktig

ESB har svart på kritikken fra undersøkelsen og kaller den «feilaktig». Sentralbanken hevdet videre at samme person kan ha svart flere ganger og at noen av temaene lå utenfor presidentens ansvarsområdet eller utenfor fagforeningens mandat.

Videre hevder ESB at de hadde en separat undersøkelse i fjor, med en høyere svarprosent på 60 prosent, hvor 80 prosent sa at de var stolte av å jobbe for sentralbanken og 89 prosent trodde på dens oppdrag og formål, skriver FT.