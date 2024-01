– De kommer ikke til å begynne å fifle med å sette ned renta i denne omgang, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets til NTB.

I likhet med flere andre mener han at sentralbanken rentekomité kommer til å gjenta budskapet etter det som trolig var den siste renteøkningen i denne omgang: Toppen er mest sannsynlig nådd og styringsrenta kommer til å ligge høyt «en god stund framover».

I klartekst tilsier det at renta skal ned, men at det først skjer over sommeren. Den siste renteøkningen på 0,25 prosentpoeng til 4,5 prosent i desember har ennå ikke fått full effekt i økonomien. Bankene har seks ukers varslingsfrist. Den siste renteøkningen tidligere i desember kommer ikke til å merkes for alle før i februar.

– Men hvis sentralbanken skulle ha kommet med en prognose nå, kan det tenkes at den ville indikert muligheten for at det kan komme ett rentekutt mer enn det som ligger inne i rentebanen, sier Olsen.

Overrasket alle

Norges Bank har satt opp styringsrenta 14 ganger siden klatringen fra det historiske nullnivået startet høsten 2021. Tolv av dem har funnet sted på sentralbanksjef Ida Wolden Baches vakt. Da hun satte et tilsynelatende punktum rett før jul, ved å overraske alle med å sette opp renta til 4,5 prosent, bidro beslutningen til en nær umiddelbar styrking av kronekursen.

– Økonomien kjøler seg nå ned, og vi har ennå ikke sett de fulle virkningene av renteøkningene vi har bak oss. På den annen side er prisveksten høy, og svekkelsen av kronen gjør det mer krevende å få prisveksten ned, sa Bache da hun redegjorde for rentebeslutningen i desember.

Norges Bank skal sette renta slik at prisveksten over tid holdes nede på 2 prosent. Med en prisvekst ved utgangen av fjoråret på 4,8 prosent – 5,5 prosent når vi justerer for energivarer og avgiftsendringer – er vi fortsatt åpenbart langt fra målet.