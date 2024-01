Fortsatt faller inflasjonen, og raskere enn sentralbankene har våget å tro. Men i løpet av året stopper det opp. Fra neste år må både Den europeiske sentralbanken (ESB) og amerikanske Fed slite med økende inflasjon klart over inflasjonsmålet, tror DNB Markets.

– Har markedene og analytikerne feiret seieren over inflasjonen for tidlig?

– Absolutt, mener sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

– Vi er rett og slett ikke enige i troen på at økonomien skal få en myk landing samtidig som sentralbankene kutter tidlig og hyppig.

– 1970-tallet light

Haugland viser til sentralbankenes advarsel om erfaringene fra 1970-tallets harde kamp mot inflasjonen.

– De har ikke glemt risikoen for at inflasjonen svinger opp igjen hvis de slipper opp bremsen for raskt og for mye. Vi tror at vi får en light-versjon av 1970-tallet.

Til tross for stigende inflasjon, tror ikke DNB Markets at sentralbankene må begynne å heve rentene igjen de neste årene. En grunn er at de trolig kutter renten vesentlig mindre enn markedene har priset inn, og gir seg godt over pre-pandemi-nivåer.

Fed ventes å kutte til styringsrenten når 3,75 prosent, Norges Bank til 3,25 prosent, Riksbanken til 3,00 prosent og ESB til 2,75 prosent.

DNB Markets' renteprognoser Hva Nå 1 mnd. April 2024 Juli 2024 Januar 2025 Fed Funds 5,5 5,5 5,5 5,25 4,75 ESB innskudd 4,0 4,0 4,0 3,75 3,25 Sverige repo 4,0 4,0 4,0 3,75 3,25 Norge folio 4,5 4,5 4,5 4,5 4,0 Tall i prosent. Kilde: DNB Markets

– Presset i økonomiene vil holde seg ganske høyt, og samtidig vil strukturelle krefter slå inn, slik at tilbudssiden ikke holder tritt med etterspørselen. Dette kan få sentralbankene til å bli mer usikre, men vi tror ikke at inflasjon oppunder 3 prosent er nok til å utløse rentehevinger. Det er akkurat ikke skremmende nok.

Betyr svakere krone

Når det blir tydelig at de store sentralbankene vil kutte mindre enn markedene priser inn, vil fallet i langrentene stanse opp, og bli til ny oppgang.

– Vi venter at swap-rentene kan stige med rundt 50 basispunkter om tre måneder, og da blir utslaget i amerikansk tiårsrente omtrent det samme.