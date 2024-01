3,7 prosent var arbeidsledige i desember

Ifølge sesongjusterte tall fra arbeidskraftundersøkelsen (AKU) var antallet arbeidsledige på 111.000 i desember, opplyser SSB.

Det gir en AKU-ledighet på 3,7 prosent, opplyser SSB.

Det er uendret fra november, da antallet arbeidsledige var 110.000. Endringen på 1.000 personer er ifølge SSB så liten at gitt usikkerheten er endringen så liten at det ikke er sikkert at det faktisk har vært en endring.

Videre viste tallene at det var 2,9 millioner sysselsatte personer i november, tilsvarende 70,2 prosent av befolkningen. Det er uendret fra måneden før.

De sesongjusterte foreløpige tallene fra statistikken arbeidsforhold og lønn indikerer også at arbeidsmarkedet holder seg stabilt, selv med en moderat nedgang på litt over 4 000 jobber.

– Gjennom hele 2023 så vi en svak men jevn økning i arbeidsledigheten. Samtidig har vi hatt en mer enn tre ganger så høy økning i antall sysselsatte personer som i arbeidsledige personer, sier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarkeds- og lønnsstatistikk i Statistisk sentralbyrå i en melding tilknyttet tallene.

Flere ledige menn

Nesten hele økningen i arbeidsledigheten gjennom 2023 har vært blant menn, mens økningen i sysselsettingen er helt likt fordelt mellom kjønnene. Dette kan ha sammenheng med at flere menn enn kvinner jobber i konkurranseutsatte næringer, som for eksempel bygg og anlegg, opplyses det.

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) startet i 1972 og viser hvor mange som er sysselsatte, arbeidsledige eller utenfor arbeidsstyrken. Den gir informasjon blant annet yrker, arbeidstid og arbeidstidsordninger for de som er sysselsatte, om søkelengde for de arbeidsledige, og alder og utdanning for alle.