– Det henger nok sammen med at markedet har vært påfallende mer optimistiske enn Norges Banks prognoser og at det er viktig for henne at hun blir lyttet til.

Kronen styrker seg

Rentebeskjeden fører til kronestyrkelse torsdag. Ifølge TDN Direkt handles kronen nå 0,28 prosent sterkere mot euro og 0,31 prosent sterkere mot dollar.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets sier ordlyden fra Norges Bank om at «renten vil trolig holdes på dette nivået en god stund fremover» er det samme som de sa i desember, og at dette var bredt ventet av økonomene.

– Norges Bank iler ikke til å kutte renten fordi kronekursen har steget litt. For hvis de har tenkt til å gjøre det faller kronekursen tilbake og da er de tilbake der de ikke ønsker å være, sier han.

Økonomien kjøler seg ned

Rentemøtet er et såkalt mellommøte, der Norges Bank ikke kommer med noen ny rentebane eller pengepolitisk rapport.

Både prisveksten og den økonomiske aktiviteten har vært om lag som anslått i forrige rapport, opplyser banken. Kronen er sterkere enn Norges Bank har lagt til grunn, men utsiktene for norsk økonomi ser samlet sett ikke ut til å være vesentlig endret.



Norges Bank ser at økonomien kjøler seg ned nå.

«Samtidig har bedriftenes kostnader økt mye de siste årene, og fortsatt høy lønnsvekst og kronesvekkelsen gjennom fjoråret vil trolig bremse nedgangen i prisveksten. Det vil derfor trolig være behov for å holde renten oppe en god stund fremover. Etter hvert som prisveksten kommer ned og forholdene i økonomien tilsier det, kan vi begynne å sette renten ned igjen», står det.

Sjokkheving i desember

Spenningen var så absolutt ikke til å ta og føle på før dagens rentemøte, skrev Handelsbanken i morgenrapporten.

– Utgangspunktet denne gangen er helt annerledes enn i desember, hvor Norges Bank altså overrasket med å sette renten opp, skrev sjefsøkonom Marius Gonsholt Hov.

I desember var beskjeden at første rentekutt ville komme til høsten. Rentemarkedet har vært mer optimistisk, med håp om to rentekutt før sommeren. Den troen har blitt kraftig svekket på kort tid.

Hov mener det blir viktigere å følge med eventuelle signaler fra Norges Bank.

– Men tror altså ikke at Norges Bank vil begynne å sende noen nye signaler nå, og de vil nok være spesielt varsomme med å indikere at rentekuttene vil komme raskere enn de varslet i desember.