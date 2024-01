ESB holdt torsdag innskuddsrenten uendret på 4,0 prosent og den marginale utlånsrenten på 4,75 prosent. Det var i tråd med forventningene til flertallet av analytikerne.

Etter ti strake rentemøter med heving har ESB dermed sittet stille i båten tre møter på rad.

Inflasjonen i eurosonen kom inn på 2,9 prosent på årsbasis i desember, mot ventede 3 prosent. Det var fortsatt opp fra 2,4 prosent i november. ESB mener dette er omtrent som anslått.

Kjemper mot markedet

Rentemarkedet har lenge priset inn friske rentekutt fra ESB gjennom året. ESB-president Christine Lagarde og øvrige ESB-topper har like lenge strittet mot, og advart om urealistiske renteforventninger. Nylig vedgikk likevel Lagarde at første rentekutt kan komme «i sommer».

Under pressekonferansen torsdag bidro Lagarde ikke til å skyve forventningene om kutt lengre ut i tid. Tvert imot bidro en uventet duete tone til at sannsynligheten for et rentekutt allerede i april steg til over 80 prosent.

Markedet tror nå fullt ut på minst to kutt innen juni, tre innen juli, fire innen september og minst fem kutt før nyttår.

– Vi tror fortsatt at første kutt kommer i juni, men det er en sjanse for et tidligere kutt, mener sjefanalytiker Jan von Gerich i Nordea Markets etter pressekonferansen.

Under pressekonferansen understreket Lagarde blant annet at lønnsveksten nå er på vei ned, noe som tidligere har vært en avgjørende faktor for å begynne å tenke på rentekutt.

Savner rentekutt-snakk

– Jeg savner at de begynner å snakke om rentekutt, i lys av at inflasjonen har falt mye og bedriftene har det krevende. Det skulle tilsi at de burde forberede rentekutt. Etter min mening er Europa klar for rentekutt, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SR-Bank.



– Det er fare for at de nå venter for lenge med å kutte renten. Men det er først fare på ferde når vi ser at arbeidsledigheten øker markant. Det har heldigvis ikke skjedd.