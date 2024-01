Amerikansk inflasjon falt i desember, også målt ved Feds foretrukne inflasjonsindikator. Etter de ordinære konsumpristallene (CPI) og produsentpristallene, var det ventet at kjerne-PCE (Personal Consumption Expenditure) ville falle fra 3,2 til 3,0 prosent.

Utfallet ble enda lavere, 2,9 prosent.

Månedsveksten steg imidlertid fra 0,1 til 0,2 prosent. Total PCE holdt seg uendret på 2,6 prosent.

– Presser Powell

Et utfall som konsensus eller lavere vil øke risikoappetitten, mente seniorøkonom Ipek Ozardeskaya i Swissquote Bank på forhånd.

– Nå er vi nede på 2-tallet også for kjerneinflasjon for første gang på lenge, er reaksjonen fra sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SR-Bank.

– Det viktigste her er at kjerneinflasjonen er på vei ned og litt bedre enn ventet. På marginen øker dette sjansene for rentekutt i mars, mener han.

– Det legger i hvert fall press på Fed-sjefen om å snakke om rentekutt i mars på rentemøtet i neste uke.

Sterk vekst

Stadig flere data tyder på at USA i hvert fall nå er langt unna en resesjon. Denne uken viste amerikanske BNP-tall sterke 3,3 prosent (årlig rate) i fjerde kvartal. Selv om det er langt under 4,9 prosent kvartalet før, var det skyhøyt over forventningen. Prisingen av mulige rentekutt har likevel de siste dagene bikket litt i favør av raske og mange rentekutt fra Fed.

Fredag formiddag holdt amerikanske statsrenter seg omtrent uendret. Etter PCE-tallene skjøt både toårig og tiårig rente umiddelbart opp, men så deretter ut til å falle tilbake.



Kjerne-PCE var på forhånd regnet som det viktigste makrotallet denne uken, selv med rentemøte både i ESB og Norges Bank. I etterkant viste det seg også at det kun var kjerne-PCE som overrasket, der både Norges Bank og ESB holdt renten uendret og prøvde å gi så få nye signaler som mulig.