Fortsatt negative utsikter i detaljhandelen

Det er fortsatt ingen hast for Norges Bank med å kutte renten etter detaljomsetningen for desember falt mer enn ventet, skriver økonomer etter tallslippet fredag.

Detaljomsetningen falt 0,9 prosent på månedsbasis i desember, mens TDN-konsensus indikerte en mer moderat nedgang på 0,3 prosent.

Handelsbanken Capital Markets poengterer at den negative avlesningen kommer etter to måneder på rad med positive tall. Det gjør at indeksnivået i desember var omtrent det samme som observert i august.

«Som sådan er vi ikke umiddelbart bekymret for det svake utfallet i desember, men samtidig er utsiktene på kort sikt fortsatt negative, etter vårt syn», skriver meglerhuset.

Handelsbanken poengterer at Norges Bank i går så ut til å være mer trygg på at styringsrentetoppen er nådd, men ga samtidig ingen signaler om at fremtidige rentekutt kunne skje tidligere enn annonsert så langt.

Også DNB Markets skriver at selv om detaljhandelstallene var svakere enn ventet, kom de trolig ikke som noen overraskelse for Norges Bank, og det forventes ikke å påvirke sentralbankens vurdering av den økonomiske utviklingen i Norge.

(TDN Direkt)