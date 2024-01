«Diskusjonen i markedet de siste årene har vært om amerikansk økonomi vil klare å oppnå en "myk landing". Den diskusjonen bør vi legge bak oss.»



Det skriver sjefstrateg Erik Bruce og seniorstrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets etter fredagens sterke inflasjonstall fra USA.

Det var ventet at Federal Reserves (Fed) foretrukne inflasjonsindikator, kjerne-PCE, ville falle fra 3,2 til 3,0 prosent. Utfallet ble enda lavere, 2,9 prosent.

«Data denne uken viser at amerikansk økonomi har landet mykt. Det er god vekst i økonomien og inflasjonen er på vei mot målet. Det skaper et positivt bakteppe for aksjemarkedet», legger de til.

Ligger an til rentekutt

Torsdag viste amerikanske BNP-tall en vekst på sterke 3,3 prosent på årsbasis i fjerde kvartal. Det var langt over konsensus, som tilsa en vekst på 2 prosent.

Den amerikanske sentralbanken vil nok gjerne se at inflasjonstrenden fortsetter i år før de er helt sikre på at kampen mot inflasjonen er vunnet, skriver Nordea-duoen.

«Likevel, annet halvår er en klar indikasjon på at Fed har fått til det de håpet på, men få trodde var mulig; Få inflasjonen ned mot målet uten en økonomisk nedtur. Og med lavere inflasjon ligger det an til rentekutt senere i år.»

Økt sjanse for snuoperasjon

Også i Europa kan diskusjonen om rentekutt komme raskt. Den europeiske sentralbanken (ESB) holdt styringsrenten uendret torsdag, helt i tråd med forventningene.

Selv om ESB-sjef Christine Lagarde ikke ville snakke for mye om renteutsiktene, ble uttalelsene hennes tolket som «duete», og markedet mener nå det 80 prosents sjanse for rentekutt allerede i april. Det til tross for at hun kun har sagt at det kan komme rentekutt i sommer.

«I sum ga Lagarde et inntrykk av at rentekutt ikke er på agendaen nå, men at de raskt kan snu om nødvendig. Neste uke får vi de foreløpige inflasjonstallene for januar. Overrasker de på nedsiden, øker sjansen for en snuoperasjon i ESB», skriver Bruce og Bernhardsen.