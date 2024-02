Citadel-sjefen Ken Griffin uttrykker bekymring for de økonomiske risikoene ved spenningene mellom USA og Kina, spesielt med hensyn til Taiwan, i følge CNBC. Han påpeker at øyas halvledere er avgjørende for mange amerikanske selskaper.

– Hvis det oppstår en konflikt rundt Taiwan, vil det være katastrofalt både for den kinesiske og den amerikanske økonomien, sier han, og fortsetter:

– Og med katastrofalt tror jeg vi snakker om forhold som ligner på den store depresjonen.

USAs BNP kan få en nedgang på 8 til 10 prosent hvis tilgangen til taiwanske halvledere gikk tapt, ifølge hedgefondforvalteren.

Griffins uttalelser kommer mens S&P 500 svever nær rekordhøyder sammen med Dow Jones. Den brede markedsindeksen har allerede økt med 3 prosent, og bygger på en oppgang på 24 prosent fra 2023.

Spår inflasjonsnivå på 2 prosent

Til tross for at den verdenskjente hedgefondforvalteren er svært bekymret for situasjonen i Taiwan, er Griffin positiv til dagens verdensøkonomi:

– Markedet har klart å legge bak seg den «økonomiske uroen» det sto overfor så sent som i fjerde kvartal av 2023, sier han, og tror det kan skje en myk landing i år.

Griffin bemerker at inflasjonen til og med kan falle til 2 prosent ved slutten av 2024.



Tidligere i dag startet Fed sitt første pengepolitiske møte for året. Sentralbanken forventer å holde rentene uendret for øyeblikket, men markedet priser inn flere rentekutt senere i 2024.