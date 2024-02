BlackRock mener AI-rally skal løfte markedet ytterligere

Den amerikanske forvalterkjempen BlackRock oppgraderte denne uken sin generelle vurdering av amerikanske aksjer fra nøytral til overvektig, skriver MarketWatch.

Verdens største kapitalforvalter ser for seg at S&P 500's himmelferd vil fortsette de neste seks til 12 månedene, i lys av avtagende inflasjon og potensielle rentekutt fra den amerikanske sentralbanken (FED).

Oppgraderingen kommer etter viktige inflasjonsdata forrige uke, som viste at prisene kun økte med 0,2 prosent i desember sammenlignet med måneden før, og BNP for fjerde kvartal styrket markedets utsikter for økonomien.

Aksjemarkedets teknologidrevne oppgang, drevet av investorenes entusiasme for kunstig intelligens (AI), bør i følge BlackRock «øke enda mer ettersom inflasjonen faller ytterligere, Fed begynner å kutte renter, og markedet holder seg til sin positive makroutsikt».

Inflasjon på 3 prosent

Strategene i BlackRock påpekte at markedene priser inn en myk økonomisk landing der inflasjonen faller uten resesjon.

– Vi er enige med markedene om at inflasjonen vil falle nær 2 prosent i år, noe som bidrar til at den oppadgående trenden fortsetter inn i året. Likevel er det lite sannsynlig at inflasjonen vil holde seg der på lang sikt, understreker strategene.

BlackRock sier at det tror en for høy lønnsvekst i USA kan gjøre det vanskelig å holde kjerneinflasjonen nær Fed's mål på 2 prosent, og at nivået vil havne på rundt 3 prosent i 2025.