Frem til nyttår solgte Norges Bank kroner for godt over 1 milliard kroner hver dag. I første del av desember var beløpet oppe i 1,4 milliarder kroner dagen.

I januar falt dette voldsomt, til 350 millioner kroner.

Norges Bank beholder uendret tempo i februar.

Mer enn ventet

Ut fra opplysningene i statsbudsjettet for 2024, anslo DNB Markets i fjor høst at gjennomsnittsbeløpet gjennom 2024 ville ligge nær 460 millioner kroner. Handelsbanken Capital Markets la seg litt høyere, nær 600 millioner kroner.

De kjente og antatte størrelsene for 2024, i praksis særlig oljepengebruken over statsbudsjettet og den ventede skatteinngangen fra oljeselskapene, tilsier dermed at kronesalget i januar lå unaturlig lavt.

Disse anslagene tilsier også at Norges Bank kan måtte legge seg noe høyere i kronesalget utover våren og resten av 2024.

DNB Markets ventet i forkant at Norges Bank i februar ville øke kronesalget til 450 millioner kroner.