– Gode vekstutsikter, og med det økende inntjening, er én grunn til at vi har tro på aksjemarkedet fremover. Globale aksjer er fornuftig priset målt ved pris relativt til dagens inntjening, og økende inntjening bør da slå ut i høyere aksjeverdier, sier sjefstrateg Erik Bruce i Nordea.

Optimisme preger Nordeas markedssyn for februar. Banken har allerede konkludert med at den amerikanske økonomien har klart å få til en «myk landing», fordi inflasjonen nærmer seg målet om 2 prosent og veksttallene er sterke.

– Med inflasjon nær målet kan Federal Reserve starte en gradvis normalisering av pengepolitikken, sier seniorstrateg Joachim Bernhardsen.

Feds foretrukne inflasjonsindikator, kjerne-PCE, falt overraskende fra 3,2 til 2,9 prosent i desember. I tillegg har BNP-tallene vært sterkere enn ventet.

AI-drevet prising

Pris i forhold til inntjening er imidlertid høyere nå enn snittet fra 1990, noe som i stor grad skyldes høy prising av «The Magnificent 7». Med det menes de største selskapene på S&P500-indeksen – Amazon, Apple, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia og Tesla.

Selskapene er dyre fordi det er ventet at de vil ha høy inntjeningsvekst i årene som kommer som følge av kunstig intelligens (AI), forklarer Bernhardsen.

– Vi deler i stor grad oppfatningen om at AI kan løfte inntjeningen lenger fram. Det rettferdiggjør noe høy prising sammenlignet med historien.

Har ikke tro på Kina

Ellers tror Nordea på en bra utvikling i fremvoksende økonomier – med unntak av Kina. Dermed senkes overvekten i «emerging markets» til nøytral.

– Kinesiske aksjer har ikke gjort nevneverdig comeback i år etter svak utvikling i fjor. Det på tross av at nøkkeltallene tyder på tiltagende vekst og en rekke tiltak fra myndighetene for å stimulere økonomien og aksjemarkedet. Kina utgjør en tredjedel av fremvoksende markeder. Risikoen for et vedvarende negativt sentiment i Kina gjør at vi ikke er like positive på fremvoksende markeder, sier Erik Bruce.

Oppsummert er Nordea nøytral til korte renter, undervekt til lange renter og overvekt på aksjer.