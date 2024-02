Det ble skapt 107.000 nye arbeidsplasser i privat sektor i USA i januar, viser nye tall fra ADP onsdag. Dette var godt under forventningen i forkant.

Ifølge Trading Economics var det ventet en sysselsettingsvekst på 145.000.

For en måned siden viste sysselsettingstallene for desember en vekst på 164.000 jobber, opp fra 101.000 i november, og over konsensus på 115.000. Nå er desember-tallet revidert ned til 158.000.

Lønnsveksten i januar var på 5,2 prosent på årsbasis. For folk som byttet jobb, var den på 7,2 prosent, ifølge ADP.

«Progresjonen med inflasjonen har lyst opp det økonomiske bildet, til tross for en oppbremsing i ansettelser og lønninger. Lønninger justert for inflasjon har forbedret seg de seneste seks månedene, og økonomien ser ut til å være på vei mot en myk landing både i USA og globalt,» kommenterer sjeføkonom i ADP, Nela Richardson.

Fredag kommer arbeidsmarkedsrapporten med det som omtales som «månedens viktigste nøkkeltall» – sysselsettingsveksten utenfor landbruket i USA i januar.

Konsensus to dager før rapporten kommer, peker mot en sysselsettingsvekst på 180.000, ned fra 216.000 i desember, og en arbeidsledighetsrate på 3,8 prosent, opp fra 3,7 prosent i desember.