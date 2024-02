Holder renten uendret

Det var knyttet spenning til onsdagens rentemøte sentralbanksjef Jerome Powell annonserte at renten holdes uendret.

Federal Reserve opprettholdt onsdag styringsrenten i intervallet 5,25 til 5,50 prosent – den høyeste renten siden 2001 – og advarte om at sentralbanken ikke vil kutte renten før den har større tillit til at inflasjonen har en stabil, nedadgående trend.

«Komiteen forventer ikke at det vil være hensiktsmessig å redusere målintervallet før vi har fått større tillit til at inflasjonen beveger seg bærekraftig ned mot 2 prosent», skriver komiteen i pressemeldingen.

Sentralbanken har ytret at de fortsatt er «svært oppmerksomme» på inflasjonsrisikoen, dog bemerket FED at økonomien beveger seg mot prisstabilitet og en bedre balanse.

Videre fjernet FED formuleringer fra tidligere uttalelser som tidligere ga rom for renteøkninger. De fjernet også formuleringen om at det amerikanske banksystemet er sunt og robust, og fjernet også all omtale av hvordan strammere finans- og kredittvilkår vil påvirke husholdningenes økonomi.

Forventninger

På forhånd var det ventet at Powell kanskje skulle si noe om at mars er for tidlig for et rentekutt, men at han ikke ville gi noen ytterligere hint. Fokuset ville tvert imot være at det går mot en myk landing – ingen resesjon – og at man må være forberedt på at rentekuttene vil komme senere og roligere enn markedet har priset inn.

Gjennom dagen (og de siste par dagene) har to- og ti-årig statsrente bikket litt ned, og særlig to-årsrenten indikerer at markedet forbereder seg på det første rentekuttet. Markedsprisingen av kommende kutt (basert på OIS-rentene) er i samme retning de siste par dagene. Før Powells tale var priset inn 0,67 kutt ved mars-møtet og litt mer enn 1,5 kutt innen mai, 2,6 i juni.

Implikasjoner for Norge

– For Norge betyr dette at sjansene for rentekutt på vårt neste rentemøtet i mars er svært lave. Jeg tror nemlig ikke Norge tør å røre renten før USA og Europa begynner med sine kutt, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank til Finansavisen onsdag.