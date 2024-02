Boligbyggingen bygger ned renten

Sistnevnte betyr at regnskapstall for 2022 og 2023 stort sett er basert på inntekter fra boligsalg som skjedde i 2020 og 2021. Det innebærer at vi bare har sett begynnelsen på fallet i boliginvesteringene, for regnskapene for 2024, 2025 og 2026 vil være basert på at salget har vært fallende mot historisk lave nivåer.

Byggenæringen er fastlandets største næring, og et kraftig tilbakeslag vil nødvendigvis innebære et betydelig fall i BNP og trolig også en økning i arbeidsledigheten

Det er oppsiktsvekkende at landets ledende økonomiske miljøer – Finansdepartementet, Norges Bank og SSB – ikke synes å fange opp dette skikkelig.

I statsbudsjettet for 2024 prognostiserte Finansdepartementet boliginvesteringene ned 4 prosent i år. Norges Bank prognostiserte i desember boliginvesteringene å falle med 6,4 prosent, mens SSBs Konjunkturtendenser av samme måned prognostiserte et fall på hele 16,2 prosent.

Det er dessverre SSB som har mest rett, og vi blir ikke overrasket om boliginvesteringene i år blir enda svakere etter hvert som de faktiske tallene foreligger måned for måned fremover.

Tar Norges Bank feil om utviklingen i boliginvesteringene, vil det ha stor betydning for rentesettingen.

Blir boliginvesteringene så svake som SSB prognostiserer, og som vi mener nyboligsalget er et varsel om, betyr det at renten skal ned, og det fortere enn alle tror for øyeblikket.

I 2018 fikk Norges Bank et nytt mandat, hvor det i formålsparagrafen er føyet til at «(s)entralbanken skal bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting».

Hvis Norges Bank ikke tar hensyn til tilbakeslaget for boligbyggingen når en ny rentebane publiseres i mars, vil de være nær ved å ikke oppfylle det mandatet, for boligbyggingen er et varsel om alt annet enn høy og stabil produksjon og sysselsetting fremover.

Henning Lauridsen

Adm. direktør i Eiendom Norge

Erik Lundesgaard



Kommunikasjons- og politikksjef i Eiendom Norge