En uendret styringsrente på 4,0 prosent fra den svenske Riksbanken er i tråd med markedsforventningene på 4,0 prosent.

På forhånd var det mest spenning knyttet til hvorvidt Riksbanken ville signalisere endringer i prognosene av rentebanen som ble lagt frem etter rentemøtet ved slutten av november. Da ble det estimert en rentetopp på 4,1 prosent i første kvartal 2024, og en flat rentebane frem til første kutt i andre kvartal 2025.

Torsdag sier Riksbanken at den fortsatt mener en innstrammende pengepolitikk er nødvendig for å få inflasjonen ned til målet på to prosent, men at det er det mindre risiko for at den skal bite seg fast på høyere nivåer.

«Styringsrenten kan derfor trolig senkes tidligere enn hva som ble indikert i prognosene i november», skriver Riksbanken i beslutningen.

Dermed kommer svenskenes første kutt sannsynligvis før andre kvartal 2024. Ved årets første rentemøte ble det ikke publisert noen oppdater Penningpolitisk rapport med oppdaterte prognoser. Grunnen for spenningen på forhånd stammet hovedsakelig fra differansen mellom Riksbankens rentebane og forventningene i markedet.

Kommentering av rentebanen var imidlertid ikke alt som kom for Riksbanken torsdag. I et forsøk på å redusere balansen intensiveres de kvantitative innstrammingene. Fra og med februar økes Riksbankens månedlige salg av statsobligasjoner fra 4,2 til 5,7 milliarder svenske kroner per måned. Det vil heve den totale salgstakten fra 5 til 6,5 milliarder kroner pr. måned.

«Markedet priser inn om lag 50 prosent sjanse for et kutt i mars 2024», skrev seniorøkonom Oddmund Berg i DNB Markets i en forhåndsrapport. Berg mente markedets forventninger kom som følge av at inflasjonen i Sverige har falt fortere enn ventet, i tillegg til at sentralbanker i andre land ventes å kutte på et tidspunkt før tidligere antatt.

Onsdag hintet Feds Jerome Powell kraftig om at et rentekutt i mars er så å si helt uaktuelt.

Før rentebeslutningen kostet en amerikansk dollar 10,43 svenske kroner, og den norske kronen kostet 0,99 SEK. I etterkant av steg dollarverdien målt til 10,46 SEK, mens den vekslingsforholdet med den norske kronen holdt seg stabilt på 0,99 SEK pr. NOK.