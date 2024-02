Industriaktiviteten økte i januar

DNB PMI, justert for normale sesongsvingninger, falt med 0,85 poeng til 50,7 i januar. Det er dermed ned fra 51,6 i desember.

Det melder DNB og NIMA torsdag.

Det var særlig delindeksen for nye ordre som falt tilbake, etter oppgang de siste månedene. I tillegg var det en nedgang også for indeksene for produksjon og sysselsetting. Et veid gjennomsnitt av disse tre delindeksene avtok med 2,9 poeng til 47,8.

Produksjonsaktiviteten holder seg likevel høy inn i 2024, kommenterer seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB.

– Til tross for en volatil indeks har produksjonsaktiviteten vært relativt stabil den siste halvdelen av 2023 og inn i 2024, etter vår vurdering, sier han.

– For januar bidro en markert nedgang i delindeksen for nye ordre mest til fallet i hovedindeksen. Dette ble delvis motvirket av en økning i leveringstidene for leverandørene og en nedgang i lagrene av kjøpte varer. En nedgang i sistnevnte er normalt assosiert med økende etterspørsel, legger han til.

Det var 65 bedrifter som svarte i undersøkelsen i januar.

– Vi tror ikke Norges Bank vil bli mye påvirket av tallene, sier Aamdal.

Indeksen DNB PMI beregnes ved at det først måles hvor mange prosent av innkjøpssjefene i bedriftene som svarer at produksjonstakten øker, før det tallet adderes med andelen respondenter som svarer at produksjonen er uendret, multiplisert med 50.

Tall over 50 innebærer vekst, mens tall under 50 innebærer fall.