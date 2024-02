Flere nye ledige i USA

224.000 amerikanere søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 27. januar, viser nye jobless claims-tall fra USAs arbeidsdepartement.

På forhånd var det ventet et antall på 212.000, ifølge Trading Economics.

Jobless claims uken før landet på 215.000, etter at det opprinnelig ble rapportert inn på 214.000.

Fireukers glidende gjennomsnitt oppgis nå til 207.750, opp fra reviderte 202.500 uken før.

Antallet amerikanere som fortsetter å motta dagpenger (continuing claims) var 1.898.000 pr. 20. januar, opp fra reviderte 1.828.000 uken før.

På forhånd var det ventet en måling på 1.840.000.

Produktiviteten steg

Samtidig viser andre tall at produktiviteten utenfor jordbrukssektoren i USA steg 3,2 prosent fra tredje til fjerde kvartal i fjor. Dette er godt over konsensus som pekte mot 2,5 prosent oppgang, men samtidig klart ned fra nedreviderte 4,9 prosent i kvartalet før.

Enhetskostnadene for arbeidskraft utenfor jordbrukssektoren steg 0,5 prosent fra tredje til fjerde kvartal i fjor. Dette er godt under konsensus på 1,6 prosent, men et klart oppsving fra 1,1 prosent nedgang fra andre til tredje kvartal.

Tallene er et forvarsel på morgendagens arbeidsmarkedsrapport (non-farm payrolls), der forventningen er at 180.000 jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i januar. Desember-rapporten viste en sysselsetting på 216.000.

Ledigheten er ventet opp fra 3,7 til 3,8 prosent, mens timelønnsveksten på månedsbasis er ventet ned fra 0,4 til 0,3 prosent.