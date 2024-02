Først og fremst må det også underbygges at det faktisk er noen likhetstrekk mellom Joe Biden og Donald Trump. De er begge opptatt av proteksjonisme og egenproduksjon av varer. Bidens Inflation Reduction Act (IRA), som i utgangspunktet har som formål å bidra til grønn omstilling og utslippskutt, er også et forsøk på å flytte produksjon av en rekke varer til USA. Biden hevder at IRA vil bidra til å dempe prisveksten i USA på sikt ved å bli mindre sårbar for forstyrrelser i globale verdikjeder.

Men det å flytte produksjon av varer hjem til vestlige land er langt ifra kostnadsfritt, og konsekvensen kan i det korte bildet heller føre bli økt prispress. Congressional budget office (CBO) har estimert at IRA har en prislapp på 391 milliarder dollar og vil kreve store investeringer de neste ti årene. Uavhengig om Trump ønsker å videreføre IRA, er han utvilsomt opptatt av proteksjonisme, og trolig i enda større grad enn Biden.

10 prosent toll

Trump er kjent for å bruke store ord, men om vi faktisk skal ta ham på ordet, vil han innføre en universal toll-sats på 10 prosent for alle importerte varer til USA. For å sette dette tallet i perspektiv, er den gjennomsnittlige tollsatsen i USA på rundt 2 prosent. Det er dermed heller ikke gitt at han får dette forslaget gjennom i Kongressen. Formålet er å øke insentiver for å produsere mer varer i USA, fremfor å importere fra utlandet.

Trolig må amerikanske konsumenter betale denne regningen, i form av høyere prisvekst. I utgangspunktet vil en engangsendring i tollsatsen ha en kortvarig direkte effekt på prisveksten, noe Fed i så fall kunne ha sett gjennom. Men gitt inflasjonsdynamikken vi har sett i USA de siste to årene, er det absolutt ikke gitt at Fed tar lett på et nytt oppsving i prisveksten.

Brems i innvandring

For det er nemlig ikke bare tollsatsen som kan bidra til å skape en ny inflasjonsbølge dersom Trump blir valgt. Trump ønsker også å begrense innvandring fra utlandet. Dersom USA skal bli nærmest selvforsynt av varer, så blir det et stort behov for investeringer, som igjen krever arbeidskraft.

Selv om vi gradvis ser en bedret balanse mellom tilbud og etterspørsel i det amerikanske arbeidsmarkedet, er det fortsatt 1,5 ledige stillinger per arbeidsledig i USA. Lønnsveksten er fortsatt høyere enn det som over tid vil være forenlig med inflasjonsmålet på 2 prosent. Dersom USA på sikt skal få gjennomført alle disse investeringene, blir det absolutt et behov for arbeidskraft fremover. I en situasjon hvor prisveksten igjen tikker oppover og lønnsveksten skulle bite seg mer fast, kan dette fort skape hodebry for Fed.

Skylder på Biden

Trump har ved flere anledninger anklaget Biden for den høye inflasjonen i USA, noe han delvis har rett i. Biden har i sin tid i Det hvite hus brukt enorme summer offentlige midler for å stimulere amerikansk økonomi, blant annet i støtte til husholdninger og bedrifter. Samtidig er det ikke gitt at Trump blir så veldig mye bedre. Om vi spoler tilbake til 2017-2021, var ikke Trump særlig sparsommelig med den offentlige pengebruken, og løftene han trekker frem i sine valgkampanjer gir ikke rom for særlig kutt i pengebruken denne gangen heller.

Trump har blandet seg inn i Feds rentesetting før, og kritisert Powell for å holde en for innstrammende pengepolitikk. Vi kan dessverre ikke se bort ifra at noe lignende kan skje igjen, om Trump ender opp med å vinne valget. Dersom prisveksten igjen begynner å tikke oppover, er det absolutt ikke gitt at Fed ønsker å fortsette å kutte renten, men heller holder styringsrenteintervallet på stedet hvil. Vi skal heller ikke utelukke en høyere realrente som et resultat av økt proteksjonisme.