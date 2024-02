Ved utgangen av januar var 62.900 personer, eller 2,1 prosent av arbeidsstyrken, registrert som helt ledige, viser tall fredag. Konsensus pekte ifølge TDN Direkt mot 2,2 prosent ujustert ledighet.

– Selv om arbeidsledigheten er stabil, og etterspørsel etter arbeidskraft er høy, tror vi at ledigheten vil øke utover året. Stadig flere av de ledige har innvandrerbakgrunn og mange av dem er flyktninger fra Ukraina, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en kommentar.

Sesongjustert steg antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak med 300 personer i desember.

– Dette er gode nyheter

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank er oppmuntret.

– Det beste er at det er mange ledige nye stillinger og stor etterspørsel etter arbeidskraft. Det betyr at de som mister jobben, har gode muligheter for å få nye jobb. Dette tyder på at vi går inn for en myk landing – med lavere inflasjon uten at ledigheten øker særlig, sier han i en kommentar til tallene.

– Det er tegn som tyder på at bedriftene er mer forsiktige, men tydeligvis ikke såpass at ledigheten øker mye. Den høye andelen ukrainerne blant de ledige, viser dessuten at tallene egentlig er mye bedre, legger han til.

Høyest ledighet i Østfold

76.700 personer var registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak (bruttoledigheten) ved utgangen av januar, 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

På toppen av bruttoledigheten kommer 21.400 personer delvis ledige. Totalt var det dermed 99.200 registrerte arbeidssøkere hos NAV ved utgangen av januar, tilsvarende 3,3 prosent av arbeidsstyrken.

Bruttoledigheten var høyest i Østfold, med 3,7 prosent av arbeidsstyrken. Lavest var den i Troms med 1,7 prosent.

Halvparten innvandrere

Halvparten av dem som er registrert som helt ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV ved utgangen av januar, har innvandrerbakgrunn.

Sammenlignet med januar i fjor har gruppen med innvandrerbakgrunn økt med 8.200 (27 prosent), mens antallet uten innvandrerbakgrunn er opp med 3.100 personer (9 prosent). Polen er det vanligste fødelandet blant ledige med innvandrerbakgrunn (5.900), fulgt av Ukraina (5.300).