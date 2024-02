Saken oppdateres

Etter flere sterke overraskelser også gjennom høsten, ventet analytikerne en klar reduksjon i tallet på nye amerikanske sysselsatte i januar. «Payrolls»-tallene var ventet å falle fra 216.000 til 180.000. I så fall ville ledighetsraten stige fra 3,7 til 3,8 prosent, var konsensus. Bloombergs husøkonomer ventet et større fall, til 160.000.

Slik gikk det ikke. Enda en gang sjokkerer amerikansk økonomi med sin styrke. Sysselsettingsveksten ble dobbelt så sterk, hele 335.000.

– Sterkt over hele fjøla, kommenterer sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.

– Jobbveksten gruser forventningene, ledigheten er lavere enn ventet, og lønnsveksten høyere enn ventet, konstaterer han.

– Noe kutt i mars kan du nok glemme hvis dette står seg fremover.

Høy lønnsvekst

Lønnsveksten var ventet å avta fra 0,4 til 0,3 prosent, men økte til hele 0,6 prosent. Dermed økte årsvekten i lønningene fra 4,4 (justert opp fra 4,1 prosent) til 4,5 prosent.

Den eneste størrelsen som ikke sjokkerte, var ledighetsraten. Den holdt seg uendret på 3,7 prosent.

Uendret hele våren?

– Hvis vi får flere sterke tall fremover, kan det faktisk spøke litt for kutt i mai også, mener Hov.



– Det er ikke utenkelig.

Rentemarkedet synes enig. Sannsynligheten for et rentekutt datt umiddelbart fra rundt 40 prosent til bare 20 prosent. Sannsynligheten for et kutt i mai datt fra 120 til litt under 100 prosent.

Toårig statsrente økte mer enn 15 basispunkter på flekken.

Mot kroner skjøt dollar i været mer enn 0,7 prosent på et øyeblikk. Redusert tro på rentekutt ute ga også en ny kronesmell mot euro.

– Må skje et omslag

– En voldsom overraskelse, mener seniorøkonom Knut A. Magnussen, som viser til at også desember ble justert opp.

– Også lønnsveksten ble justert opp, så der har vi nå en klart oppadgående tendens. Men Emplyment Cost Index onsdag viser synkende tendens, og det er et viktigere tall, mener han.

– Dette peker ikke mot et rentekutt!



Magnussen tror fortsatt at et rentekutt i juni er mulig.

– Vi venter kun tre rentekutt i år, og de kan skyves litt ut i tid.

– Det må skje et omslag i svakere retning, selv om inflasjonen er lav, før Fed kutter renten. Ellers er det risiko for at inflasjonen øker igjen, og da er det ikke meningsfylt å kutte renten.

– For optimistisk

På toppen av disse arbeidsmarkedstallene kommer to sterke BNP-kvartaler på rad. Magnussen viser også til at det meste av arbeidsmarkedstallene for de siste månedene er justert opp.

– Powell ønsker sterke arbeidsmarkedstall, men sammen med lave inflasjonstall. Å få begge deler samtidig er kanskje litt for optimistisk.



LENGE TIL KUTT? Knut A. Magnussen står fortsatt på at Fed kan kutte renten i juni, men er langt fra sikker. Foto: Are Haram

I gjennomsnitt er samtlige månedstall gjennom 2023 justert opp 32-33.000 personer.