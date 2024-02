– Hva er det som skjer med kinesiske aksjer?

For sjette dag på rad avsluttet kursen på Shanghai Composite-indeksen mandag lavere enn da handelen startet. Mandag falt indeksen som omfatter alle aksjene som omsettes på Shanghai Stock Exchange med 1 prosent.

Muligens ikke umiddelbart oppsiktsvekkende at en indeks faller 1 prosent, men når man ser på hvilke selskaper som faller viser det seg en trend.

China Securities Index (CSI) er en børsindeks som skal gjenskape børsutviklingen til selskapene som handles på Shanghai- og Shenzhen-børsene. Indeksene er vektet med utgangspunkt i selskapenes markedsverdi. Dermed får kursutviklingen til større selskaper (målt i markedsverdi) større utslag på indekskursen enn mindre selskaper.

CSI 100 følger de 100 største selskapene på de to børsene, og er en såkalt large cap-indeks. CSI 300 er noe bredere, og følger de 300 største selskapene på de to børsene. CSI 1000 følger utviklingen til de 1.000 største selskapene, og utviklingen styres i større grad av kursbevegelsene til small caps-selskaper.

På mandag steg CSI 300 0,7 prosent, og CSI 100 gikk opp med 1 prosent. Samtidig raste CSI 1000 ned med 6,2 prosent, og var på det meste ned over 8 prosent.

I løpet av dagen ble handelen i nesten 30 prosent av aksjene i Kina stanset, da small cap-aksjene kollapset mens de større selskapene var så å si uberørt.

«Hva er det som skjer med kinesiske small cap-aksjer?» skriver The Kobeissi Letter på X. Så langt i år har CSI 1000 falt over 26 prosent.

Forrige mandag ble det kinesiske eiendomsselskapet China Evergrande Group – som var verdens mest forgjeldede selskap – tvangsoppløst.

Myndighetene forsøker å stanse fallet

Mye av usikkerheten har stammet fra de svekkede økonomiske utsiktene i landet. I løpet av 2023 var BNP-veksten på 5,2 prosent, og nådde akkurat myndighetenes mål om en vekst på «rundt 5 prosent». Befolkningsstørrelsen i Kina, som falt for andre år på rad i 2023, skaper også et usikkert fremtidsbilde.

Kinesiske myndigheter har til tross for å ha nådd vekstmålet gjort flere forsøk på å støtte opp under markedet og begrense nedgangen.

Blant annet trådte nye regler om kinesiske bankers reservekrav i kraft på mandag. Den kinesiske sentralbanken kuttet reservekravene med 50 basispunkter, i et forsøk på å øke bankenes kapasitet til å gi lån og stimulere aktiviteten i økonomien.

Sentralbanken forventer at tiltaket ville frigjøre cirka 1 billion kinesiske renminbi i langsiktig kapital. Det tilsvarer cirka 140 milliarder dollar. I 2023 kuttet sentralbanken kravet ved to anledninger, og har sagt at det rom for flere kutt i fremtiden.

Samtidig vil sentralbanken gjennomføre reverse repo-markedsoperasjoner for 100 milliarder renminbi.

I tillegg har kinesiske myndigheter direkte gått inn og begrenset shortmulighetene i kinesiske aksjer. Ved slutten av januar ble det innført en lock up-periode, som gjorde det ulovlig å leie ut aksjer til shorting i løpet av den tiden.

I Kina starter nyttårsferiringen på fredag denne uken, og Kinas børser vil holde stengt. Torsdag er dermed siste handelsdag før markedene på nytt åpner mandag 19. februar.